Tatar, korgeneralliğe terfi eden Öztürk ve Topaloğlu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, korgeneralliğe terfi eden Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu’nu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı ve ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı ile yürüttüğü çalışmaların önce başbakan, daha sonra cumhurbaşkanı olarak kıymetli bir zaman dilimini içerdiğini belirterek, ülke meselelerini, güvenlik konularını ve Anavatan Türkiye ile Doğu Akdeniz politikasını görüştüklerini, verilen destekle bazı önemli yeni kararları alarak dünyaya duyurabildiklerini söyledi.

Doğu Akdeniz’deki barış, istikrar ve güvenliğin sağlanması için yapılan çalışmaların önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkına büyük hizmetler verdiklerini belirterek, Kıbrıs Türk halkı adına teşekkür etti ve korgeneralliğe terfi etmeleri dolayısıyla da tebrik etti.

Tatar, “Her zaman sizleri KKTC'de görmekten mutluluk duyacağız. Başarılar dilerim” dedi.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk ise, başka göreve atandıklarını ve adadan ayrılmadan önce Cumhurbaşkanı Tatar’a veda ziyaretinde bulunduklarını ifade etti. Öztürk, bugüne kadar yapılan faaliyetlerde Tatar’ın verdiği büyük destekten dolayı teşekkür ederek, KKTC’de bulunup Kıbrıs Türk halkı için faaliyetlerde bulunmaktan büyük onur duyduklarını kaydetti ve KKTC’nin bundan sonraki dönemde de en iyi şekilde yoluna Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte mesafe alarak devam edeceği inancını belirtti.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ise görüşmede yaptığı konuşmada, egemen eşitlik temelinde iki devlet politikası halk tarafından onay görerek seçilen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın liderliğinde güzel işler yapmaya çalıştıklarını belirterek, Güvenlik Kuvvetleri olarak Kıbrıs Türk halkının gelişmesi için çaba sarf ettiklerini ve ülkenin güvenliği için görev alırken Mehmetçik’in komutanı olarak Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanını her zaman yanlarında hissettiklerini söyledi. “Buradaki nöbetimizi bitirdik. Bizden sonra gelecek arkadaşlarımız da inanıyorum ki en az bizim kadar bu işe sahip çıkarak Kıbrıs Türkü’nün gelişerek daha iyiye gitmesi için ülke huzuru ve güvenliği için sizinle uyum içinde çalışacaklardır” diyen Topaloğlu, Cumhurbaşkanı Tatar’a verdiği destek dolayısıyla teşekkür etti.