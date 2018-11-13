Tatar, KTTO heyetini kabul etti

Ana muhalefet Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, Turgay Deniz başkanlığındaki Ticaret Odası (KTTO) heyetini kabul etti.

UBP Genel Merkezi’nde 14.30’da gerçekleşen kabulde konuşan Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz geçtiğimiz günlerde UBP başkanlığına seçilen Tatar’a yeni görevinde başarı diledi ve UBP’nin ülkedeki en büyük parti olarak ana muhalefet partisi görevini üstlendiğini söyledi.

Ülkenin ve toplumun beklediği yasal düzenlemeler ve reformların hayata geçirilmesini talep ettiklerini kaydeden Deniz, bu görevler yerine getiremeyecekse, erken seçimin bir seçenek olarak düşünülmesi gerektiğini ifade etti.

“Son yaşanan ekonomik krizden ders alınması gerekir” diyen Deniz, hükümetin ortaya koyduğu 25 tedbirin yaraya çare olamadığını belirtti.

Kamu ve vergi reformlarının olmazsa olmaz olarak nitelendiren Deniz, uzun zaman sonra UBP’nin başında iş dünyasından gelen ekonomist bir ismin bulunmasının da kendileri için bir şans olduğunu ifade etti

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar da Ticaret Odası’nın 60. yılını kutlayarak, 2019 yılının bütçe açısından sıkıntılı bir yıl olacağını çünkü 2019- 21 dönemini kapsayacak protokolün Türkiye ile henüz imzalanmadığını kaydetti.

Bütçedeki açığa işaret eden Tatar, ekonominin büyümesi, halkın daha fazla refaha erişebilmesi için, kamu ve özel sektör yatırımlarının yapılması ve Gayri Safi Milli Hasıla’nın artmasının gerekliliğine işaret etti.

Mevcut hükümetin ileriye dönük ekonomik akla uygun icraat yapmak için göreve geldiğini fakat hayal kırıklığı yarattığını ifade eden Tatar, Meclis’te dört müdür değiştirilip, partizanlık yapıldığını ve bunun Meclis tarihinde ilk kez gerçekleştiğini belirtti.

Başta üniversite ve turizm sektörleri olmak üzere KKTC’nin bir potansiyele sahip olduğunu anlatan Tatar, KKTC’nin kendi ev ödevlerini iyi yaparak ve ilgili sektörlerle de istişare içerisinde söz konusu düzenlemeleri hayata geçirmek istediklerini söyledi. Tatar, KTTO’ya çalışmalarında başarı diledi.