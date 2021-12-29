Tatar: Kurallara harfiyen riayet edelim

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yoğun bakım ünitesinde tedavi gören, Lefkoşa’nın sevilen bir siması olan Tahir Yüksel’in sağlık durumuyla ilgili bilgi almak üzere Girne Suat Günsel Hastanesi’ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, hastane yetkililerinden, hastanın sağlık durumuyla ilgili bilgi alan Tatar, Tahir Yüksel’e yetkililer vasıtasıyla selam ve sevgilerini ileterek en erken zamanda sağlığına kavuşacağına inanç belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, uzun yıllardır tanıdığı Tahir Yüksel’in sağlık durumunun Sağlık Danışmanı aracılığıyla takipçisi olacağını vurguladı.

“KURALLARA HARFİYEN RİAYET EDELİM”

Covid-19 salgın koşullarında, sağlık personellerinin ortaya koyduğu özverili çalışmaları takdirle izlediğini de belirten Cumhurbaşkanı Tatar, 2 yıldır başarıyla verilen pandemi mücadelesinde, herkesin dikkatli davranarak Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan kurallara harfiyen riayet etmesi çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanı Ali Pilli ile dün gerçekleştirdiği görüşmeye de değinen Tatar, Omicron varyantının artış gösterdiği şu günlerde, halk sağlığı için özellikle yılbaşı öncesi daha dikkatli olunması ve kalabalıktan uzak durulması gerektiği konusunda halkı uyardı.

Cumhurbaşkanı Tatar, tüm sağlık çalışanlarına, gösterdikleri çaba ve fedakârlık nedeniyle teşekkür ederek sağlıklı, huzurlu bir yıl diledi.

Tatar'a Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı eşlik etti.

Bu habere tepkiniz:



29/12/2021 14:19