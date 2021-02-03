Tatar: Kurallara uyarsak vakalar düşecek…

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BRT’de katıldığı bir programda gündemi değerlendirdi. KKTC’de yaşanan pandemi sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Tatar, “7 Şubatta hastalık pik” yapacak dedi.

Karantina uygulamasının devam etmesi durumunda dahi şuanda KKTC’de ikinci bir Covid-19 dalgasının yaşandığına dikkat çeken Tatar, vakaların tüm önlemlere rağmen Güney Kıbrıs’tan geldiğini savundu.

Güney Kıbrıs’ta ve KKTC’de christmas sürecinde ciddi bir vaka artışı olduğunu anlatan Tatar, Güney Kıbrıs’ta vaka artışının düşmesi ile birlikte KKTC’de de aynı durumun yaşanacağını kaydetti.

Danışmanlarının kendisine KKTC’de Covid-19 vakalarının 7 Şubatta pik yapacağını söylediğini aktaran Tatar, 7 Şubattan sonra vakaların düşüşe geçeceğini söyledi.

Tatar, hastalığın düşüşe geçebilmesi için hükümetin koyduğu kurallara uyulması yönünde çağrıda bulundu.

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03/02/2021 20:53