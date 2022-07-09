Tatar, Kurban Bayramı dolayısıyla Erdoğan’la görüştü

Cumhurbaşkanı Tatar, Kurban Bayramı dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Erdoğan’ın şahsında, Anavatan Türkiye’nin ve ayrıca tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutlayarak sağlık, huzur ve esenlikler diledi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC halkının Kurban Bayramı’nı kutlayarak sağlık ve huzur dolu bir bayram diledi.

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09/07/2022 17:36