Tatar, Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu 50’nci yıl etkinliğine katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar dün akşam düzenlenen Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu 50’nci yıl etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, etkinlikte yaptığı konuşmada, 50 yıl önce kurulan Masa Tenisi Federasyonu’nun faaliyetlerini başarıyla sürdürmesinin bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

“HER KOŞULDA VAR OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’de yetenekli gençlerin olmasından dolayı gururlu olduklarını dile getirerek, döviz krizi nedeniyle sıkıntılar yaşandığını ancak Kıbrıs Türkü’nün her koşulda var olmaya devam edeceğini vurguladı.

Tatar, Kıbrıs Türk gençliğine dünyanın uyguladığı haksız ambargoları her gittiği yerde dile getirdiğini belirterek, “Kıbrıs Türk genci ambargolara rağmen bayrağımızla, yeteneğimizle, insanlığımızla başarılarımızla bizi dünyada temsil ediyorlar” dedi.

“KIBRIS TÜRK GENCİNİN ÖNÜ AÇIKTIR”

“Kıbrıs Türk gencinin önü açıktır. Devlet olarak, hükümet olarak, federasyon olarak, aile olarak bize düşen onlara bu imkanları sunmak, önlerini açmaktır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar; Federasyon Başkanını ve yetkililerini, aileler ile gençleri yürekten kutlayarak başarılar diledi.

Bu habere tepkiniz:



19/12/2021 11:49