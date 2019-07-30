Tatar, “Kuzey Kıbrıs Tanıtım Etkinlikleri” İçin İstanbul’a Gitti

Başbakan Ersin Tatar “Kuzey Kıbrıs Tanıtım Etkinlikleri” için İstanbul’a gitti.

Eşi Sibel Tatar’la birlikte öğle saatlerinde Türk Hava Yolları’nın (THY) tarifeli uçağıyla Ada’dan ayrılan Tatar’ı Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan uğurladı.

Tatar, İstanbul’da, Türkiye’nin önde gelen turizm operatörlerinin yer alacağı resepsiyona katılacak, çeşitli basın-yayın kuruluşlarına röportaj verecek ve İstanbul’da yaşayan Kıbrıslı Türklerle bir araya gelecek.

Tatar ayrıca, Türkiye Jokey Kulübü’nün (TJK) düzenleyeceği 35. geleneksel “KKTC Kupası Koşusu”na da katılacak.

Başbakan Tatar, temaslarını tamamlanmasının ardından yarın saat 21.30’da İstanbul’dan ayrılıp ülkeye dönecek.

Tatar’ın yokluğunda Başbakanlığa Dışişleri Bakanı Kudret Özersay vekalet edecek.