Tatar, Kuzey Kıbrıs Zirve Spor ve Sanat Ödülleri Gala Gecesi'ne katıldı

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05/09/2024

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Tatar, Kuzey Kıbrıs Zirve Spor ve Sanat Ödülleri Gala Gecesi'ne katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Zirve Spor ve Sanat Ödülleri Gala Gecesi^'ne katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre Tatar, Zirve Kıbrıs ve Temedya tarafından düzenlenen, 2023-2024’te başarı elde eden sporcu ve sanatçılara ödül verilen gecede yaptığı konuşmada Paris 2024 Yaz Olimpiyatları’nda yarışan Kıbrıslı Türk atlet Buse Savaşkan’ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Kıbrıs Türklerine ambargolara rağmen uluslararası platformlarda yer alabilmesi için ilham olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, geceyi düzenleyenlere, sporcu ve sanatçılara teşekkür etti.

05/09/2024 13:21
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TAGS: Tatar, Kuzey Kıbrıs
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