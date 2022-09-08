Tatar, Lapta Huzurevi’nde yapılan Atölye’nin açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar dün akşam, Kuzey Kıbrıs Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş birliğinde Lapta Huzurevi’nde yer alan Mare Monte İyilik Atölyesi’nin açılışına katıldı.

Kıbrıs Sanat Bale ve Müzik Okulu öğrencilerinin müzik dinletisinin de yer aldığı etkinliğe, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yanı sıra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Kuzey Kıbrıs Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği yönetimi ve bölge sakinleri katıldı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Lapta Huzurevi’ndeki yemekhanenin yenilenmesinin yanı sıra, yaşlı bireylere yönelik hobi bahçesi de dahil olmak üzere farklı sosyal ve sanatsal aktiviteleri kapsayan iyilik atölyesi çalışmasının açılışında konuşma yapan Cumhurbaşkanı Tatar, etkinlikte bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek devlet ile sivil toplum örgütlerinin iş birliği içinde güzel çalışmalar ortaya koymalarının önemini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, atölye çalışmasının yaşlı ve ihtiyaçlı bireylere yönelik büyük katkı sağlayacağına inanç belirtti ve iyilik atölyesi çalışmalarının bundan sonraki süreçte farklı sosyal tesislere örnek teşkil etmesi temennisinde bulundu. Buradaki tecrübenin başka yerlere taşınmasının önemine işaret eden Tatar, sosyal aktivite çalışmalarının devamını diledi ve tüm emeği geçenleri kutladı.

Lapta Huzurevi’nde yaşamlarını sürdürenlere hitaben yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Tatar; “Siz, bizim için çok değerlisiniz. Sizler bu ülkeye çok hizmetler verdiniz” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yaşlı bireylere yönelik sürdürdüğü çalışmaların da önemine değinen Tatar; “KKTC devleti sizi her zaman sahiplenecektir. Sizi selamlıyor, sevgilerimi paylaşıyor, muhabbet ve sağlık diliyorum” dedi.

-Berkin

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıklamasına göre açılışta konuşan Kuzey Kıbrıs Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği Başkanı Şeniz Berkin, hayata geçirilen proje ile yaşlıların boş zamanlarını daha aktif ve sosyal değerlendireceklerini belirtti.

Lapta Huzurevi sorumlusu Ahmet Sakinoğlu da, derneğin iyilik atölyesi ve hobi bahçesinin yansıra yemekhane mutfağı ve masalarını yenilediğini dile getirdi.

-Taçoy

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da konuşmasında, yaşlılığın bir süreç olduğuna işaret ederek, bakanlık olarak amaçlarının yaşlılara en iyi hizmeti vermek olduğunu söyledi.

“Huzurevlerini sadece bakıma muhtaç yaşlıların değil gündüz ihtiyaç duyan insanların da kullanabilecekleri, hoşça vakit geçirebilecekleri atölyelerden ya da sosyal saatlerden faydalanabilecekleri alanlar haline getirmeyi düşünüyoruz” diyen Tacoy, açılacak atölyenin yeni bir vizyonun ilk adımı olduğunu vurguladı.

Bakan Taçoy, yeni huzurevi projesi ihalesinin 1 Eylül’de sonuçlandığını ve Ekim ayında birinci etap çalışmalarının başlayacağını kaydederek, yeni huzurevinin eski yerinde en kısa sürede hizmete gireceğini belitti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise, bakanlık ve sivil toplum örgütlerinin işbirliğinde neler yapılabileceğinin güzel bir örneğinin hayata geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tatar, devletin imkanlar ölçüsünde yardım ve bakıma muhtaç olanlara en iyi hizmeti verdiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Mare Monte İyilik Atölyesi ve Hobi Bahçesi’nin açılışı yapıldı.

Açılışta, Kıbrıs Sanat Bale ve Müzik okulu öğrencileri mini konser verirken, iylik atölyesi, yemekhane ve hobi bahçesine katkı koyan gönüllü kurumlara ve sponsorlara Mare Monte Yardımseverler Derneği tarafından teşekkür plaketi de takdim edildi.

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08/09/2022 11:49