Tatar: Lefkoşa’ya güzel hizmetler gelecek

ads
12/12/2020

ads
Tatar: Lefkoşa’ya güzel hizmetler gelecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ersan Saner, Lefkoşa Dereboyu’nda hizmete giren bir restoran açılışına katıldı.0

 Açılışta konuşan Başbakan Ersan Saner, ülkede özellikle ekonomik anlamda gelişmelere katkı sağlayacak bu gibi yatırımların özlemle beklenmekte olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu girişiminden dolayı restoran sahiplerini tebrik etti. Tatar, “Pandemi döneminde böyle bir cesaret gösterdiyseniz demek ki çok iddialısınız, başaracaksınız, Lefkoşa’ya güzel hizmetler getireceksiniz, hem halka, turistlere ve yabancılara burada farklı ve eşsiz bir mekan sunabileceksiniz” dedi.. 

12/12/2020 22:39
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: ersin tatar, lefkoşa
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.