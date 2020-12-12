Tatar: Lefkoşa’ya güzel hizmetler gelecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ersan Saner, Lefkoşa Dereboyu’nda hizmete giren bir restoran açılışına katıldı.0

Açılışta konuşan Başbakan Ersan Saner, ülkede özellikle ekonomik anlamda gelişmelere katkı sağlayacak bu gibi yatırımların özlemle beklenmekte olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu girişiminden dolayı restoran sahiplerini tebrik etti. Tatar, “Pandemi döneminde böyle bir cesaret gösterdiyseniz demek ki çok iddialısınız, başaracaksınız, Lefkoşa’ya güzel hizmetler getireceksiniz, hem halka, turistlere ve yabancılara burada farklı ve eşsiz bir mekan sunabileceksiniz” dedi..

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12/12/2020 22:39