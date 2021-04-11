Tatar-Lute görüşmesi başladı…

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile adada temaslarda bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs için görevlendirdiği üst düzey BM yetkilisi Jane Holl Lute arasındaki görüşme saat 13.00’te başladı.

Lute ve ekibi, Cumhurbaşkanlığına gelişinde Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Ergün Olgun tarafından karşılandı. Görüşmede, Olgun’un yanısıra, müzaker heyeti üyeleri yer aldı.

Çalışma yemeğinde, 27-29 Nisan tarihlerinde Cenevre’de gerçekleştirilecek 5+BM gayri resmi toplantıya yönelik hazırlıkların ele alınması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Tatar, Lute ile görüşmesi sonrasında saat 15.30’da basın açıklaması yapacak.

Lute, bu sabah da Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile görüştü.

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11/04/2021 14:04