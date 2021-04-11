Tatar, Lute ile bugün çalışma yemeğinde bir araya gelecek

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11/04/2021

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Tatar, Lute ile bugün çalışma yemeğinde bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, adada temaslarda bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs için görevlendirdiği üst düzey BM yetkilisi Jane Holl Lute’u bugün çalışma yemeğinde kabul edecek.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol’un açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Lute ile saat 13.00’te görüşecek.

Görüşmede, 27-29 Nisan tarihlerinde Cenevre'de gerçekleştirilecek 5+BM gayri resmi toplantıya yönelik hazırlıkların ele alınması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Tatar, Lute'u kabulü sonrasında saat 15.30’da basın açıklaması yapacak

Lute bu sabah da Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile görüştü.

11/04/2021 12:11
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TAGS: Tatar, Lute ile bugün çalışma yemeğinde bir araya gelecek, haberkibris, kıbrıs,
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