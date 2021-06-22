Tatar: Lute'a Cenevre'deki pozisyonumuzu koruduğumuzu söyledim
BM Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’la görüşen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar açıklamada bulundu
22/06/2021
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın BM Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’la görüşmesi tamamlandı.
Görüşmenin ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ın eski Kıbrıs, Doğu Akdeniz'in de eski Doğu Akdeniz olmadığını belirterek, Biz devletimizi savunmaya devam ediyoruz. Lute'a Cenevre'deki pozisyonumuzu koruduğumuzu söyledim" dedi.
Cumhurbaşkanı Tatar, Lute’un ‘keşke ikinci Cenevre görüşmesine gerek olmadan süreç yürüse” dediğini ancak şu anda öyle bir pozisyon olmadığını belirterek, “Pratik yaratıcı cesaretli adımlar gerekir. Bizim egemenlik taleplerimiz var” diye konuştu
Tatar, Türk tarafı olarak görüşmeye açık olduklarını ancak resmi görüşme olabilmesi için 6 maddelik taleplerin kabul edilmesi gerektiğini söyledi.