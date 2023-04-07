Tatar, Maaş Kesintileri ile İlgili Yasayı Meclise Geri Gönderdi

Cumhurbaşkanı Tatar, Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasası'nı ye Meclis'e geri gönderdi

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07/04/2023

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Tatar, Maaş Kesintileri ile İlgili Yasayı Meclise Geri Gönderdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasa Tasarısı’nı Cumhuriyet Meclisi’ne iade etti. 

Elde edilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, yasa tasarısını, yasal mevzuat çerçevesinde gerekli düzenlemelerin yeniden yapılabilmesine olanak sağlamak amacıyla geri yolladı.

Haber Kıbrıs Haber Merkezi'nin  elde ettiği bilgiye göre, yasanın gönüllülük esasına göre kesinti yapılması aykırı bulundu.

 

 

07/04/2023 11:01
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TAGS: ersin tatar, haber, kıbrıs
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