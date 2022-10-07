Tatar: Maraş açılımı, iki devletli çözüm siyasetinin destekçisidir

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 2’nci yıldönümünde Maraş açılımını BRT’ye değerlendirdi.

Maraş’ın açılmasının, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın bir özlemi olduğunu hatırlatan Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteğiyle de Maraş’ı açtıklarını söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda, Kıbrıs Türk halkı üzerindeki zulüm niteliğindeki ambargoların kaldırılması ve KKTC‘nin tanınması çağrısında bulunmasının, yeni siyasetin güçlendiğini gösterdiğini söyleyen Tatar, artık Kıbrıs’ta federal temelde bir ortaklığın olamayacağını belirtti.

Maraş açılımı ile Kıbrıs’ta eski dönemin kapandığını ve yeni bir dönemin başladığını dile getiren Tatar, bu yeni dönemde Maraş açılımı ile iki devletli çözüm siyasetinin uyum içinde olduğunu aktardı.

Maraş açılımının Kıbrıs Türk halkının geç kalmış, iki devletli siyasetin bir adımı olduğunu dile getiren Tatar, Kıbrıs Türk halkının, kendi devleti olan KKTC‘nin tanınmasını sağlama hedefinde olduğunu kaydetti.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliğine atanan Metin Feyzioğlu’nu da tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar, Feyzioğlu’nun Maraş açılımına katkısının büyük olduğunun altını çizdi.

Maraşı pandemiye rağmen bugüne kadar 750 binin üstünde insanın ziyaret ettiği bilgisi veren Tatar, Maraş’ı hayalet kentten, deniziyle kültürüyle ziyaret edilebilecek bir şehre dönüştürdüklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Rumlar’ın, Maraş’taki malları için KKTC‘nin etkin bir iç hukuk yolu olan Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvurması gerektiğinin altını çizerek, şu ana kadar Komisyona 500’e yakın Rum’un başvurduğunu belirtti.

Tatar, “Uluslararası hukuka ters düşmemek adına, buradaki Taşınmaz Mal Komisyonu üzerinden herkesin hakkını ve hukukunu arayabileceği yönünde çağrıda bulunuyoruz. Şu anda 500’e yakın başvuru var. İnşallah zaman içinde TMK bütün süreci yöneterek, adalet ve hukuka göre düzenlemeler yapacaktır. İadeyi alanlar da gelip malına, mülküne kavuşabilir. Ancak EVKAF’ın hakkını ve hukukunu da hiçbir zaman unutmamak gerekir. O çerçevede yeni düzenlemelerde burada bir takım yenilikler göreceğiz.” dedi.

Gazimağusa Belediyesi ile Türkiye’den Maraş’taki açılım süreci ve bölgedeki düzenlemelere destek veren herkese teşekkürlerini ileten Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş açılımındaki bir sonraki adımın, bazı kamu binalarının bölgede hizmete açılması olabileceğine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’ye İHA ve SİHA’ları konuşlandırdık ifadelerini de değerlendirdi.

Tatar, Geçitkale Havaalanının kendi Başbakanlığı döneminde askere devredildiğini şimdi ise daha da etkin hale gelmesinin doğal olduğunu ifade ederek, “Biz Türk askerinin adada bulunmasını caydırıcı bir güç olarak görüyoruz, biz barışın devam etmesinden yanayız, 1974 Barış Harekatının sloganı da buydu ve o günden bu yana adada kimsenin burnu kanamadı” dedi.

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07/10/2022 22:31