Tatar, Meclise giren partilerin liderleriyle bugün ayrı ayrı görüşecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi’ne girmeye hak kazanan partilerin temsilcileriyle seçim sonrası değerlendirmelerde bulunmak üzere bugün ayrı ayrı görüşecek.

Cumhurbaşkanı Tatar, bugün ilk olarak saat 10:30’da Yeniden Doğuş Partisi, 11:00’de Halkın Partisi, 11:30'da Demokrat Parti, saat 12:00’de Cumhuriyetçi Türk Partisi ve saat 12:30’da ise UBP heyetlerini kabul edecek.

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25/01/2022 10:24