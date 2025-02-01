Tatar, Mehmet Altınay için düzenlenen etkinlikte vurguladı: “Ülkeye hizmet edenler yaşarken sahiplenilmeli”

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01/02/2025

Tatar, Mehmet Altınay için düzenlenen etkinlikte vurguladı: “Ülkeye hizmet edenler yaşarken sahiplenilmeli”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Akdeniz Karpaz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi ve Beyarmudu Belediyesi iş birliğinde düzenlenen ”Yaşayan Değerlerimiz Prof. Dr. Mehmet Altınay” seminerine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Tatar, Beyarmudu Belediyesi Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen seminerde yaptığı konuşmada minnet ve saygılarını ifade ettiği Altınay’a acil şifalar da diledi.

Tatar, “Ülkeye hizmet edenler yaşarken sahiplenilmeli” dedi.

Yoğun programına rağmen etkinlikte olmayı istediğini vurgulayan Ersin Tatar, Altınay’ın Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne ve yaşadığı bölgeye katkılarına işaret etti. Tatar, Prof. Dr. Mehmet Altınay’ın ailesinde 4 profesör olduğunu da sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Ersin  Tatar, etkinliği düzenleyenlere de teşekkürlerini iletti.

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TAGS: Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Akdeniz Karpaz Üniversitesi
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