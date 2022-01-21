Tatar, Mersin Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı’nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Tunga Barçın ve beraberindekileri kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’nin her türlü desteğine KKTC’nin çok önem verdiğini ifade ederek Türkiye’nin güçlü sağlık altyapısına ve sisteme sahip bir ülke olduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilaç, aşı ve önemli gelişmelerin paylaşılması konusunda KKTC’nin her zaman yanında olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin aşı temin edilmesi ve pandemi hastanesi gibi konularda pandemi sürecinde KKTC halkı için yaptığı katkıların önemini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Mersin ile karşılıklı ilişkilerin gelişmesinin ve iş birliğinin faydalarına işaret etti.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı da hazır bulundu.

Bu habere tepkiniz:



21/01/2022 18:41