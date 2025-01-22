Tatar: “Muhtarlık binalarının tamamlanması ve dijital dönüşümle muhtarlık hizmetleri daha etkin verilecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, MAKS projesi ve e-Devlet sistemine entegrasyonu kapsamında muhtarların bina, bilgisayar ve diğer ihtiyaçlarının tamamlanmasına ilişkin bilgilendirme ve istişare toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar toplantıda yaptığı konuşmada, Maliye Bakanı olduğu dönemde muhtarların maaşları konusunda düzenleme yapıldığını belirterek, muhtarlara maaş verilmeye başlandığını, Başbakan olduğu dönemde de maaşlarda artış sağlandığını ifade etti.

Muhtarların seçimle göreve geldiğine ve bulunduğu bölgedeki insanlara hizmet verdiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bu anlayışla yönetildiğini vurguladı.

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde e-Devlet projesinin hayata geçmesi ile dijital dönüşümün gerçekleşeceğini aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, eksik olan muhtarlık binalarının tamamlanması ile muhtarlık hizmetlerinin kalitesinin aratacağını, hızlı ve güvenli bir şekilde verilere ulaşılacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, çalışmaların halkın refahı ve güvenliği için yapıldığını vurgulayarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bulunduğu coğrafyada güvenli bir ülke olduğunu ifade etti.

Dijital dönüşüm ile bilgilere ulaşılmasının devletin gücünü gösterdiğini ifade eden Tatar, Kıbrıs Türkü’nün yüz akı olacak dijital dönüşümün gerçekleşmesinde emeği olanlara teşekkür etti.

Tatar, Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarının yurt dışında Kıbrıs Türkü’ne hizmet verdiğini belirterek, artık Melbourne ve Sydney’deki KKTC vatandaşlarının da bu hizmetlerden faydalanabileceğini vurguladı.

Muhtarların hak ettiği çalışma ortamının yaratılmasının önemine işaret eden Tatar, muhtarların, devletin müreffeh yarınlara taşınmasında rol oynadığını kaydetti.

Tatar, Kıbrıs’ta ayrı bir devlet olarak bu çalışmaların yapılmasının önemli olduğunu dile getirerek, ülkedeki alt ve üst yapının güçlendirilmesine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 29 Ocak’ta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın katılımıyla açıklanacak 5 yıllık programın da bir yol haritası olacağını sözlerine ekledi.

Konuşmasının sonunda muhtarları, yaptığı çalışmalardan dolayı tebrik eden Tatar, hayatta olmayan muhtarları da saygıyla andı.

Tatar ayrıca, Bolu’da bir otelde yaşanan yangında hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar ve Türk Milletine başsağlığı diledi.