Tatar, New York'ta Çavuşoğlu'yla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York’ta Türkiye Cumhuriyeti (TC) Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Birleşmiş Milletler'in 77. Genel Kurul görüşmeleri dolayısıyla New York’ta bulunan Tatar'a Çavuşoğlu'yla yaptığı görüşmede Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu eşli etti.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Ergün Olgun ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Kemal Köprülü de yer aldı.

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20/09/2022 10:33