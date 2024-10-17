Tatar: ''New York'ta Güney Kıbrıs’taki tutuklamaları da gündeme taşıdım''

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri’nin ev sahipliğinde Rum lider Hristodulidis ile New York’ta bir araya geldiği gayriresmi akşam yemeğinde Güney Kıbrıs’taki tutuklamaları da gündeme taşıdığını ve bu konuda Genel Sekreter’in Rum lidere “af çıkarın” dediğini kaydetti.

Yaşanan süreci Genel Sekreter’e anlattığını, Genel Sekreter’in de hayretler içerisinde dinleyerek Hristodulis’e “af çıkarın” dediğini aktaran Tatar, “Genel Sekreter demek ki rahatsızlık duydu bundan. Hristodulidis ben de bir şey yapamıyorum süreç yargıda dedi” diye konuştu.

Tatar, “Rum Yönetimi’nin af çıkarması halinde biz siyasetimizden vazgeçecek değiliz bunu insani değerler nedeniyle yapmaları gerekir” dedi.