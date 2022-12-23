Tatar, “Noel Yortusu”nu kutladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’de yaşayan Hristiyanlık inancına mensup vatandaşların 24 Aralık “Noel Yortusu”nu kutladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yayımladığı mesajda, Noel’i kutlayarak, yeni yılın, dünyanın farklı bölgelerinde devam eden çatışmaların son bulmasına umut olmasını diledi.

Savaş ve terörizmin kötü etkilerini dünyanın çeşitli ülkelerinde hissettikleri ve dünya genelinde enerji ve gıda zincirinde sıkıntılara tanık oldukları zor bir yılı geride bıraktıklarını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, savaş ve savaşın yarattığı olumsuzlukların tüm insanlığın iş birliği ve dayanışması ile son bulmasını temenni etti.

“Diplomasi ve diyalogun, savaş ve silah kullanımına tercih edilmesini umuyorum” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC ve Kıbrıs Türk halkının adalet, eşit muamele, eşit koşullar ve eşit statü için verdiği mücadelenin sürdüğüne değindi.

Adada yan yana yaşayan iki ayrı, bağımsız devletin iş birliğini öngören bir formül ile ancak kalıcı ve sürdürülebilir bir antlaşmaya varılabileceğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının müktesep haklarının ve egemen eşitliğinin uluslararası toplum tarafından kabul görmesi gerektiğini ifade etti.

2022 yılında KKTC için pek çok tarihi önemli gelişmenin yaşandığına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, temmuz ayında Kıbrıs Rum lidere BM Genel Sekreteri aracılığıyla 6 iş birliği önerisi ilettiklerini ancak yapıcı ve insani konuları içeren bu önerilere Rum tarafının resmi yanıt vermediğini kaydetti.

Eylül ayında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile New York’ta görüşme yaptığını anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk tarafının yapıcı pozisyonunu bir kez daha orada aktardığını anımsattı.

BM Genel Kurulu’nda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’nin tanınması ve Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı zulmün sona ermesine yönelik yaptığı tarihi konuşmaya vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, kasım ayında Londra’ya yaptığı ziyareti sırasında eski bakan ve milletvekilleriyle önemli görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti.

11 Kasım tarihinde KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak kabul edildiğini de hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, aralık ayında Gambiya’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Badara Joof’un KKTC’yi ziyaret edip, kendisini yeni yılda Gambiya’ya davet ettiğini anımsattı.

Aralık ayında, Azerbaycan’da iktidarda olan Yeni Azerbaycan Partisi ve AK Parti yetkililerinin ülkeyi ziyaret ettiğini belirten Tatar, KKTC’nin yeni bir döneme girdiğini, Kıbrıs Türk halkının karşı karşıya kaldığı haksızlıklara son vermek ve ülkenin resmi tanınma süreci için çabalarına devam edeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı olarak KKTC’de yaşayan yabancılara önem verdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, İngiltere, Türkiye, Avustralya ve Amerika’da yaşayan Kıbrıs Türklerinin de kalplerinin kendi vatanları için nasıl attığını iyi bildiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, ülkede yaşayan Hristiyan dinine mensup vatandaşların Noel Yortusu’nu ve yeni yılını kutlayarak, tüm insanlığa yeni yılın sağlık, huzur ve barış getirmesini temenni etti.

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23/12/2022 17:55