Tatar, Oktay'ın onuruna verdiği iftar yemeğine katıldı
26/04/2021
Cenevre’de gerçekleşecek olan 5+BM gayrıresmi toplantısına katılmak üzere Ankara’da temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın, onuruna verdiği iftar yemeğine katıldı.
Cumhurbaşkanı Tatar bugün, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü.
Cumhurbaşkanı Tatar ve beraberindeki heyetin yarın sabah Ankara'dan, 5+BM Kıbrıs toplantılarının yapılacağı Cenevre'ye hareket etmeleri bekleniyor.