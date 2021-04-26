Tatar, Oktay'ın onuruna verdiği iftar yemeğine katıldı

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26/04/2021

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Tatar, Oktay'ın onuruna verdiği iftar yemeğine katıldı

Cenevre’de gerçekleşecek olan 5+BM gayrıresmi toplantısına katılmak üzere Ankara’da temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın, onuruna verdiği iftar yemeğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar bugün, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü.

Cumhurbaşkanı Tatar ve beraberindeki heyetin yarın sabah Ankara'dan, 5+BM Kıbrıs toplantılarının yapılacağı Cenevre'ye hareket etmeleri bekleniyor.

 

26/04/2021 21:21
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TAGS: Tatar, Oktay’ın onuruna verdiği iftar yemeğine katıldı, haberkibris,
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