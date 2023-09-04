Tatar: “Okumaya gelen öğrenciler döndüklerinde ülkenin fahri elçisi oluyor”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dünya Barış Üniversitesi mütevelli heyeti başkanı, başkan vekili ve rektörünü kabul etti

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Dünya Barış Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Sofu Altınbaş, üniversitenin başkan vekili Doç. Dr. Ahmet Maslakçı ve rektörü Prof. Dr. Mustafa Sağsan ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, üniversiteler ülkesi KKTC’de yeni bir üniversitenin daha faaliyete başlayacağına dikkat çekerek, pek çok ülkeden gelen öğrencilerin mezun olduktan sonra KKTC’nin birer fahri elçisi olduğuna vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Dünya Barış Üniversitesi’nin hayırlara vesile olması dileklerinde bulundu ve çalışmalarda başarılar diledi.

Dünya Barış Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Sofu Altınbaş kabulde, üniversitenin kuruluş ve gelişim süreci hakkında bilgi verdi.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Özel Danışmanı Gökhan Güler ve Cumhurbaşkanı Halkla İlişkiler Danışmanı Mesut Genç yer aldı.