Tatar: ''Olaydan büyük üzüntü duyuyorum''

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Bebek Bakım Ünitesinde bir bebeğin vefatı sonucu ortaya çıkan durumla ilgili açıklama yaparak, olaydan büyük üzüntü duyduğunu, gerekli soruşturmanın yapılmasının takipçisi olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar açıklamasında, üzülerek öğrendiği bu durum konusunda Sağlık Bakanlığı ve polisin gerekeni yapmak için harekete geçtiği bilgisini aldığını, ilgili mercilerden olayı yakından takip ettiğini belirtti.

Tatar, "Kaybettiğimiz bebeğimize Allahtan rahmet, ailesine başsağlığı diğer etkilenen bebeklerin en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederim" dedi.