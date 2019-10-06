Tatar: Ölenlere Allah’tan rahmet, yaslı ailelerine başsağlığı dilerim
06/10/2019
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Başbakan Ersin Tatar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda meydana gelen trafik kazası sonucu 3 kişinin yaşamını yitirmesi, 2 kişinin ağır yaralanması üzerine başsağlığı mesajı yayımladı.
Başbakan Tatar’ın mesajı şöyle:
“Lefkoşa- Gazimağusa anayolunda meydana gelen trafik kazası sonucu 3 kişinin yaşamını yitirmesi 2 kişinin ağır yaralanması bizleri derinden üzmüştür. Ölenlere Allah’tan rahmet, yaslı ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim.”