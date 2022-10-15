Tatar: Önemli olan, halkımızın mutluluğu ve refahıdır

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Alayköy Belediyesi Sosyal Aktivite Merkezi’nin açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, açılışta konuşan Tatar, Alayköy’ün tarihi ve kültürüyle KKTC’nin önemli bir yerleşim yeri olduğunu dile getirdi.



Tatar, “Alayköy’ün daha da gelişmesi için elimizden ne gelirse yapacağız. Önemli olan, halkımızın mutluluğu ve refahıdır” dedi.

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15/10/2022 13:10