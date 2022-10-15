Tatar: Önemli olan, halkımızın mutluluğu ve refahıdır
Tatar, Alayköy Belediyesi Sosyal Aktivite Merkezi’nin açılışına katıldı
15/10/2022
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Alayköy Belediyesi Sosyal Aktivite Merkezi’nin açılışına katıldı.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, açılışta konuşan Tatar, Alayköy’ün tarihi ve kültürüyle KKTC’nin önemli bir yerleşim yeri olduğunu dile getirdi.
Tatar, “Alayköy’ün daha da gelişmesi için elimizden ne gelirse yapacağız. Önemli olan, halkımızın mutluluğu ve refahıdır” dedi.