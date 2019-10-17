Tatar: Ortağımızla uyum içinde çalışıyoruz

Başbakan Ersin Tatar ve tüm Bakanlar Kurulu üyeleri belde bilgilendirme ve istişare toplantıları kapsamında başlatmış olduklar bölge ziyaretleri kapsamında bu akşam İskele’deydi.

Başbakan Ersin Tatar, toplantının başında yaptığı konuşmada, UBP-HP koalisyon hükümetin büyük bir ekonomik kriz sonrası başa geldiğini anımsattı.

Olumsuz bir tablo ile devraldıkları hükümette ekonomiyi hızla toparlayarak yola devam ettiklerini söyleyen Başbakan Tatar, şu anda hükümetin 2020 Mali Yılı bütçesi üzerinde çalıştığını açıkladı.

Başbakan Tatar, ekonomiyi geliştirmek, refahı artırmak için çalıştıklarını ve bunu da Türkiye hükümeti ile birlikte çalışarak yaptıklarını anlattı.

Ekonomik alandaki çalışmaları sektör temsilcileriyle birlikte yaptıklarını da anlatan Tatar, hassasiyetleri de göz önüne alarak sorunları çözmek için hükümet olarak çalıştıklarını söyledi.

“Bu akşam sizlere hükümetin ekonomik vizyonunu, düşüncelerini ve hükümetin istikrarı açısından önem taşıyan şeyleri anlatacağız” diyen Başbakan Tatar, koalisyon ortaklarının uyum içinde olduklarını anlattı.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, hükümet ortakları Halkın Partisi ile özellikle Kıbrıs sorunu, ekonomik vizyon, geleceğe bakış ve Türkiye ile ilişkiler konularında ortak bir düşünce içinde olduklarını söyledi..

Tatar, konuşmasının sonunda Türkiye’deki Barış Pınarı Operasyonu’na da değinerek operasyona katılan mehmetçiği selamladı. Başbakan “ Böylesi günlerde kalbimiz hep Türkiye ile atar. Başarılı olmaları en içten arzumuzdur” dedi.

17/10/2019 21:36