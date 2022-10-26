Tatar: Otomobil sektörü gelişen bir sektör

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Oto Elektrikçiler Birliği Başkanı Abdo Okur ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

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26/10/2022

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Tatar: Otomobil sektörü gelişen bir sektör

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Oto Elektrikçiler Birliği Başkanı Abdo Okur ve yönetim kurulu üyelerini kabul ederek görüştü.

Kabuldeki konuşmasında otomobilin, gelişen ve önemli bir hizmet sektörü olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, bu sektörün ada genelinde sürdürülmesinin, ekonominin iyi bir şekilde çalışmasına büyük bir katkı sağladığını ifade etti. Tatar, “Otomobil sektörü gelişen bir sektör olarak ekonominin iyi bir şekilde çalışmasına büyük bir katkı sağlamaktadır” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, gençlerin istihdam edilip yetiştirilmesinin önemini belirtip mümkün olduğunca bu mesleğe onları kazandırmak gerektiğini vurgulayarak Kıbrıs Türk Oto Elektrikçiler Birliği başkan ve yönetim kurulu üyelerine, çalışmalarında başarılar diledi.

26/10/2022 11:12
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TAGS: Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Oto Elektrikçiler Birliği, Abdo Okur
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