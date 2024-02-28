Tatar: “Özcanhan ülkemiz için çok önemli bir değerdi”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Konferans Salonu’na adı verilen derneğin kurucu başkanı Özcan Özcanhan’ı anma gecesine katıldı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre Tatar, gecede yaptığı konuşmada, son günlerine kadar Özcan Özcanhan’la çok önemli ve derin sohbetler yaptığını belirterek, Özcanhan'ın Kıbrıs Türkü için önemli bir değer olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, merhum Özcan Özcanhan’ın KTSYD’de ilk başkan olması, futbol hakemliği, cesur gazeteciliği, mücadeleci kimliği ve yabancı ajanslara sağladığı haberlerle toplumun dış dünyaya açılan sesi olduğunu ifade etti.

Özcanhan’ın ömrünü Kıbrıs Türk halkının mücadelesine adadığını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, “Hiç kimseden çekinmeden, demokrat, kendisini çok iyi ifade edebilen, çağdaş bir Kıbrıs Türk insanıydı. Sizlerin dava arkadaşı olmasından dolayı kendisini yad etmek istiyorum. Bu değerli insanın adının, bu güzel tesiste yaşaması çok anlamlı. KTSYD Başkanı Necati Özsoy’u ve yönetim kurulunu kurtlarım.” dedi.