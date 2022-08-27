Tatar, Pakistan’da meydana gelen ve çok sayıda insanın yaşamını yitirdiği sel felaketiyle ilgili olarak mesaj yayımladı

“Dileğim ve temennim daha fazla can ve mal kaybı yaşanmaması, yaraların sarılması ve dünyada böyle felaketlerin yaşanmamasıdır”

Pakistan’da meydana gelen sel felaketi sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ve ülkede büyük hasarın ortaya çıktığını üzülerek takip ediyorum.

Sel felaketi nedeniyle yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet diler, kardeş Pakistan halkına ve hükümetine başsağlığı; yaralılara da geçmiş olsun dileklerimi şahsım ve halkım adına iletirim.

Dileğim ve temennim daha fazla can ve mal kaybı yaşanmaması, yaraların sarılması ve dünyada böyle felaketlerin yaşanmamasıdır.

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27/08/2022 21:26