Tatar partililerle bayramlaştı...

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar bugün, Gazimağusa, Girne ve İskele’de partilileri ve vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlaştı.

Başbakan Tatar, İskele'de yaptığı konuşmada, TC Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın ülkeye yaptığı temaslara ve buradaki açıklamalarına değinerek, yapılan açıklamaların Kıbrıs Türkü’nün yüreğine su serptiğini söyledi.

İskele’de bayramlaşmanın ardından BRT’ye konuşan Başbakan Ersin Tatar, partisinin her bayram geleneksel olarak partilileri ve vatandaşlarla bir araya geldiğini ve bayramlaştığını söyledi.

Geleneklere göre bayramlarda küskünlerin barıştığını ve dargınlıkların son bulduğunu kaydeden Tatar, herkesin bayramını kutladı.

Konuşmasında TC Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın ülkeye yaptığı ziyarete değinen Başbakan Tatar, şöyle dedi:

“Çok önemli Kıbrıs konusunda gelişmeler de olmuştur. Sayın Milli Savunma Bakanımız, sayın komutanlarımız genel kurmay başkanlarımız ve diğer kuvvet komutanlarımızla birlikte hep birlikte Erenköy direnişini anma törenine katıldık, bilahare önemli temaslar yaptılar ve dün Hala Sultan Camii’nde bayram namazından sonra adadan ayrıldılar ama yaptıkları açıklamalar gerçekten yüreğimize su serpmiştir, dolayısı ile Sayın Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar’a çok teşekkür ediyoruz. Kıbrıs konusunda yaptıkları bu açıklamalar ile Kıbrıs Türkü’nün yüreğine su serpmiştir” dedi.

Başbakan Tatar, söz konusu ziyarette Türkiye’nin garantörlük haklarını sonuna kadar kullanacağının vurgulandığını ifade ederek, ziyarette ayrıca gerek Kıbrıs Türk halkının gerekse Türkiye Cumhuriyeti’nin, Doğu Akdeniz de hak ve çıkarlarını korunması için kararlılığın da devam edileceğinin dile getirildiğini söyledi.

İskele bölgesinin son yıllarda öne çıktığını da kaydeden Başbakan Tatar, şu anda bir emirnamenin gündemde olduğunu anımsattı.

Başbakan Tatar, “Mimar arkadaşım Ersan Saner’in başkanlığındaki komite olayı yakından izliyor. Çünkü doğrudur bizde çevreye gerçekten bu değerli topraklara sahip çıkmak adına bazı hassasiyetleri korumak durumundayız ancak bu için de bir de ekonomik yönü vardır. O dengede bu işin en iyi şekilde yönetilmesi gerekir” dedi.