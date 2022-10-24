Tatar, patlamada yaralanan maden işçilerini ziyaret etti

İstanbul’da temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan maden işçilerini hastanede ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Tatar, Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan, ambulans uçakla İstanbul’a getirilerek Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınan maden işçilerini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hastanede tedavi gören maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin bilgi alan ve yaralıların aileleri ile görüşen Cumhurbaşkanı Tatar, kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi ve yaralıların da en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni etti.

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24/10/2022 16:18