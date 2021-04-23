Tatar: Pazartesi Erdoğan ile görüşüp son rötuşları yapacağız

Cenevre’de gerçekleşecek 5+BM formatındaki gayri resmi görüşme öncesi Cumhurbaşkanı Tatar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile göreşecek.

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23/04/2021

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Tatar: Pazartesi Erdoğan ile görüşüp son rötuşları yapacağız

Cenevre’de gerçekleşecek 5+BM formatındaki gayri resmi görüşme öncesi Cumhurbaşkanı Tatar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile göreşecek.

Pazartesi öğleden sonra Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştireceklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, görüşmede yapılacak son rötuşlarla Cenevre’de Kıbrıs Türk halkının bekasının büyük bir tutarlılıkla savunulacağını belirtti

Türkiye ile tam bir eylem ve fikir birlikteliği içerisinde, egemen eşitlik temelinde, yan yana yaşayan iki bağımsız devletin iş birliğinin savunulmasının ulusal davanın yürütülmesinde önemli bir adım atıldığının altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, Cenevre’ye, bu anlayışın tüm dünyaya duyurulması amacıyla gidileceğini kaydetti.

23/04/2021 16:04
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TAGS: cenevre, erdoğan,
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