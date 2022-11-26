Tatar, Pençe Kilit Operasyonu’nda şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı

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26/11/2022

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Tatar, Pençe Kilit Operasyonu’nda şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanı  Ersin Tatar  Türkiye’de gerçekleştirilen Pençe Kilit Operasyonu’nda  şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Tatar  sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda  “Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimiz Duabey Onur Öztürkmen, İsmail Ünal ve Mustafa Yıldız’a Allah’tan rahmet, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum.” ifadelerine yer verdi

26/11/2022 12:51
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TAGS: Tatar, Pençe Kilit Operasyonu, şetih, taziye,
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