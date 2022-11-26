Tatar, Pençe Kilit Operasyonu’nda şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Türkiye’de gerçekleştirilen Pençe Kilit Operasyonu’nda şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Tatar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimiz Duabey Onur Öztürkmen, İsmail Ünal ve Mustafa Yıldız’a Allah’tan rahmet, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum.” ifadelerine yer verdi

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26/11/2022 12:51