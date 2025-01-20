Tatar, Perihan Aziz için taziye mesajı yayımladı: Duayen bir gazeteciyi yitirdik

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün hayatını kaybeden Gazeteci Perihan Aziz için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"1975 yılında başladığı gazetecilik mesleğinde TAK muhabiri ve TAK Müdürü olarak 37 yıl görev yapmış Sayın Perihan Aziz'in yaşamını yitirmiş olmasını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Perihan Aziz layıkıyla mesleğini yürütmüş, birçok gazeteci yetiştirmiş usta bir isimdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, duayen bir gazeteciyi kaybetmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, Kıbrıs Türk basın camiasına ve Kıbrıs Türk halkına başsağlığı dilerim.”