Tatar PGM’den aranıp aranmadığına dair bilgi istedi

Haber Kıbrıs-Özel

Başbakan Ersin Tatar, İnterpol tarafından arandığı ve Türkiye dışında herhangi bir ülkeye gitmesi halinde tutuklanacağı yönündeki iddialar üzerine, Polis Genel Müdürlüğü’nün araştırma yapmasını istedi. Haber Kıbrıs, polis genel müdürlüğü tarafından hazırlanan belgeyi ele geçirdi.

Polis Genel Müdürlüğü ise, yaptığı araştırmada, Başbakan Ersin Tatar’ın, Interpol veya başka bir uluslararası kurum tarafından arandığına dair bir bilgiye ulaşamadı.

Bilindiği üzere, Başbakan Ersin Tatar’ın, Asil Nadir’in İngiltere’de vergi kaçakçılığı nedeniyle hapis yattığı davada, “evrak sakladığı” gerekçesiyle suçlandığı iddia ediliyordu.

Tatar, uzun süre Asil Nadir’e Poly Peck şirketinde üst düzey yönetici olarak Londra’da çalışmıştı.

Polis Genel Müdürlüğü, hazırladığı resmî belgede “Yapılan araştırmada kayıtlarımızda herhangi bir aranırlığınızın bulunmadığı, keza T.C. Emniyet Müdürlüğü Interpol Daire Başkanlığı tarafından da şahsınızla ilgili bir soruşturma veya aranırlık durumunuzun olduğuna dair Genel Müdürlüğümüze ulaşan bir bilgi bulunmadığı tespit edilmiştir” ifadelerine yer verdi.

12/11/2019 21:10