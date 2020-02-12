Tatar: Proaktif siyaset izleyeceğiz

İngiltere’de temaslarını sürdüren Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs konusunda üç garantörden biri olan İngiltere ile ilişkilere bundan böyle daha fazla önem vereceklerini söyledi.

İngiltere’deki temaslarını Haber Kıbrıs’a değerlendiren Tatar, Kuzey Kıbrıs açısından çok önemli ve yararlı temaslarda bulunduklarını ifade ederek bundan böyle proaktif bir siyaset izleyerek Kıbrıs Türkünün sesinin daha etkin bir şekilde duyulmasını sağlayacaklarını söyledi. Brexit kararı sonrasında İngiltere’nin politikalarının yeniden şekilleneceği bir döneme girildiğine işaret eden

Başbakan Tatar, bu süreçte İngiltere’nin Kıbrıs’a bakışının da yeniden değerlendirileceği bir döneme girildiğini anlattı. Tatar, “Yaptığımız temaslarda Brexit sonrasında İngiltere’den beklentilerimizi ortaya koyduk ve Kıbrıslı Türklere daha fazla destek vermeleri gerektiğini konuştuk. Kıbrıs’ta bu güne kadar Kıbrıslı Türklerin hak ve çıkarlarının gasp edildiğini örnekleriyle anlattığımız temaslarımız sırasında muhataplarımızın bizi anladıklarını gördük ve bundan sonra neler yapılabileceği konusunda bizimle istişarelerin devam etmesinin yararlı olacağı noktasında görüş birliğine vardık” ifadelerini kullandı.

Haber Kıbrıs’a konuşan Tatar, dün akşam da İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklerle bir araya geldiklerini anlatarak “Londra’ya yaşayan kardeşlerimizle buluştuk. Çok güzel bir toplantı oldu. Vizyonumuzu ve hedeflerimizi anlattık, onların düşüncelerini dinledik. Kıbrıslı Türklerin daha etkin lobi faaliyetlerinde bulunmaları konusunda hem fikir olduk. Biz daha etkin lobi yapılabilmesi için üzerimize düşeni yapacağız ve burada yaşayan kardeşlerimizle Kıbrıslı Türklerin sesinin daha etkin duyurulması konusunda birlikte çalışacağız” dedi.

Tatar, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un Kıbrıs konusunu yakından bilen bir lider olduğuna da işaret ederek Brexit sonrasında Kıbrıs’ta İngiltere’nin politikalarında adadaki gerçekleri de dikkate alacak şekilde bir değişikliğe gidilmesi yönünde beklentilerini buradaki muhataplarına bildirdiklerini belirtti.

Ersin Tatar Cambridge Üniversitesi’ne yaptığı ziyareti de değerlendirdiği açıklamasında Cambridge’in İngiltere siyasetinde önemli bir yere sahip bir kurum olduğunu söyledi. Tatar, Kendisinin bir Cambridge mezunu olarak buraya yaptığıziyaretle üniversite yılları ve sonrasında oluşturduğu ilişkileri canlandırarak bunun Kıbrıs Türk halkının haklarını anlatma noktasında etkin bir şekilde kullandığını söyledi.

12/02/2020 13:59