Tatar, Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı ölüm yıl dönümünde andı

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26/02/2024

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Tatar, Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı ölüm yıl dönümünde andı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 13 yıl önce vefat eden Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık ve özgürlüğüne kavuşmasında büyük rolü bulunan Türk siyasetinin en önemli isimlerinden, 20 Temmuz 1974 harekatı döneminin Başbakan Yardımcısı, ‘Milli Görüş’ hareketinin kurucu lideri, Prof. Dr. Erbakan’ı vefatının 13. yıl dönümünde rahmet ve minnetle anarız”

 

26/02/2024 19:37
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TAGS: Tatar, Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı ölüm yıl dönümünde andı
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