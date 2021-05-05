Tatar: Provokasyonlara dikkat; Birlik ve beraberliğimizi koruyalım…

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, farklı maksatlarla pek çok vatandaşımızın “Kıbrıs Cumhuriyeti” kimliği ile pasaportunu aldığını, ama, bunun KKTC vatandaşlarının “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşı oldukları anlamına gelmediğini belirterek, bunun Rum zihniyetinin dayatmasının bir sonucu olduğunu ve bu zihniyeti şimdi de siyasi amaçları doğrultusunda kullanmaya çalıştıklarını söyledi.

Tatar, 1960 yılında doğan bir kişi olarak, diğer herkes gibi o dönemin yasal uygulamaları gereğince kendisinin de “Kıbrıs Cumhuriyeti” doğum belgesine sahip olmasının doğal olduğunu, bu konudaki kararının o doğum belgesinin iptal edilmesi yönünde olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in açıklamaları ile bazı gazetelerde yer alan şahsına yönelik iddiaları yanıtladı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Tatar’ın açıklaması şöyle:

“Cenevre’de gerçekleşen gayrı resmi 5+BM toplantısında, halkımız ve bölgenin en güçlü ülkesi Türkiye tarafından desteklenen eşit egemen iki devletin işbirliğine dayalı önerimizi müzakere masasına koymamız büyük yankı yaratırken, Rum Yönetimi’nin KKTC’ye, Kıbrıs Türk halkına ve şahsıma karşı büyük bir operasyon başlattığını görmekteyiz.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Paskalya mesajında Kıbrıs Türklerinin Rum devletine dönüşen “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin vatandaşları olduklarını ileri sürerken, daha sonra yaptığı açıklamada da gerçek dışı iddiasını güçlendirebilmek için, “97 bin Kıbrıslı Türk’ün Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği ile pasaportunu aldığını” açıklamış, ama bunun nedenlerini gizlemiştir.

Bunun nedenlerine bakmakta ve Rum zihniyetini anlamakta büyük yarar vardır. 1963 yılının Aralık ayında Enosis hedefli olarak başlayan Rum saldırıları sonrasında, Kıbrıs Türkleri eşit kurucu ortağı oldukları Kıbrıs Cumhuriyeti’nden silah zoruyla dışlanırken, bütün hak ve hukuku da gaspedilmişti. Bu hak ve hukuk gaspı günümüzde de devam etmektedir. Bunun yanısıra Kıbrıs Türklerine yönelik haksız ambargolar ve izolasyonlar uygulanırken, seyahat özgürlükleri de engellenmektedir. Bu haksız ambargolar ile izolasyonları aşmak, seyahat edebilmek, sağlık sorunlarını aşabilmek, yurt dışında öğrenim görebilmek ve daha birçok maksatlarla pek çok vatandaşımızın “Kıbrıs Cumhuriyeti” kimliği ile pasaportunu aldığı bilinmektedir. Ama, bu KKTC vatandaşlarının “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşı oldukları anlamına gelmez. Bu, Rum zihniyetinin dayatmasının bir sonucudur ve bu zihniyet şimdi de bunu siyasi amaçları doğrultusunda kullanmaya çalışmaktadır. Bu kabul edilemez bir durumdur.

“Kıbrıs Cumhuriyeti” kimliği veya pasaportu alanların Rum Yönetimi ile herhangi bir vatandaşlık bağı olmadığı gibi, bu insanlar kendi devletleri olan KKTC’de yaşamakta, vatandaşlık görevlerini KKTC devletine karşı yerine getirmektedir. Bu nedenle, Anastasiadis’in “Kıbrıslı Türkler bizim vatandaşlarımızdır” açıklamasının hiçbir değeri yoktur ve belirttiğim gibi bu sadece siyasi amaçlara yöneliktir.

“1960 YILINDA DOĞAN BİRİ OLARAK “KIBRIS CUMHURİYETİ” DOĞUM BELGESİNE SAHİP OLMAM KADAR DOĞAL BİR OLAY YOKTUR”

Bu arada, bazı gazeteler ile Rum gazeteleri eş zamanlı olarak benim “Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu kullandığımı” ileri sürerek, bazı haberler üretilmiştir. Bu haberlerin nerelerde üretilip, nasıl servis

edildiği de bilgimizdedir. İleri sürülen bu haberler yeni olmayıp, bu konuda ilk haber 2010 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde, UBP’nin Cumhurbaşkanı adayını engellemek için yapılmış, şahsım ve UBP’nin bütün bakanlarının “Kıbrıs Cumhuriyeti” pasaportu kullandıkları” ileri sürülmüştü. Şimdi de, Kıbrıs konusunun kritik aşamasında Rum gazeteleri ile eş zamanlı olarak bu haberlerin yapılması oldukça dikkat çekicidir.

Şunu da belirtmem de büyük yarar vardır; 1960 yılında doğan bir kişi olarak, diğer herkes gibi o dönemin yasal uygulamaları gereğince “Kıbrıs Cumhuriyeti” doğum belgesine sahip olmam kadar doğal bir olay yoktur. Doğal olmayan ise bunu kullanarak şahsımın yıpratılmak istenmesidir. Bu konuda da kararım, o doğum belgesinin iptal edilmesi yönündedir. Bu konuda da girişimlerim olacaktır. Bu tür haberleri üretenlere çağrım ise, eğer “Kıbrıs Cumhuriyeti” pasaportum varsa bu pasaportu en son, ne zaman ve nerede kullandığımı ortaya koymalarıdır.

Vatandaşlarımdan beklentim; Kıbrıs konusunun bu kritik aşamasında her türlü provokasyon ile provokatif haberlere karşı dikkatli ve uyanık olmaları, birlik ve beraberliğimizi korumalarıdır. Hiç kuşkum yok ki, daha aydınlık yarınlara birlikte ulaşacağız”.

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05/05/2021 19:18