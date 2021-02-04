Tatar, Raab’la görüşmesi sonrası basına açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab’la görüşmesinde 5+1 gayriresmi konferansı konusunda önemli meseleleri değerlendirdiklerini, ayrıca İngiltere’nin AB’den ayrılması dolayısıyla Kıbrıslı Türklere nasıl kazanımlar sağlanabileceğini konuştuklarını açıkladı.

“Kıbrıs’ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşma için egemenliğimizin fevkalade önemli olduğunu vurguladık” diyen Tatar, adada istikrarın ancak iki devletin birbirini tanımasıyla olacağını söylediklerini de bildirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Raab’la görüşmesinin ardından basına açıklamalar yaptı, soruları yanıtladı.

Adayı ilk kez ziyaret eden Raab’a Kıbrıs Türk tarafının pozisyonunu aktardıkların belirten Tatar, hassasiyetlerini ve beklentilerini de ifade ettiklerini, Raab’ın da bunları gayet iyi anladığını gözlemlediğini söyledi.

Raab’la görüşmesinde koronavirüs pandemisinin de gündeme geldiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, “Oxford Üniversitesi’nin piyasaya sunduğu aşıdan bizlere de verilmesi için çalışma talep ettim” dedi.

Tatar, Raab’ın kendisine İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın selamını da ilettiğini kaydederek olumlu geçen görüşmelerinin İngiltere ile temaslarında yakınlaşma ve ilişkilerin geliştirilmesi için hayırlı olmasını diledi.

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04/02/2021 17:30