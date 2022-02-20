Tatar: Resmi müzakere isteniyorsa eşitliğimizin kabul edilmesi lazım

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, CNN Türk’e konuk oldu, Dicle Canova’nın sorularını yanıtladı..

Kıbrıs konusunda iki Devletlik vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Resmi müzakere isteniyorsa uluslararası arenada eşitliğimizin kabul edilmesi lazım. Masaya eşit statüde oturmamız gerekir” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara temasları çerçevesinde CNN Türk’e konuk oldu, soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Güney Kıbrıs’ta Ortodoks Kilisesi ve Rum Milli Muhafız Ordusu işbirliği ile din adamlarına silah eğitimi verilmesi konusundaki bir soruya karşılık gerekli tepkinin orytaya konulduğunu ifade etti.

Tatar, “Papazlar 1880’lerden beri hep Kıbrıs Yunanistan’a bağlansın diye hareket başlatmışlar. Ada İngiltere’nin yönetimindeyken de böyle olmuş. Papazların ne dediğini çok önemsenince böyle oluyor.

Ben de tepkimi koydum, adanın gerçeklerine göre davranmaları lazım. Bana Rum yönetiminden değil ama papazlardan tepki geldi. Tatar saçmalıyor dediler, hakaret ettiler. Ancak bunu gün yüzüne çıkarmamız yerinde olmuştur. Artık medyaya çıktı, yerinde oldu tepkimiz” dedi.

Bu durumun soğukkanlılıkla izlenmesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta yan yana yaşayan 2 devlet bulunduğunu anlaşmanın da böyle sağlanabileceğini kaydetti.

Tatar, “Biz eşitlik temelinde bir anlaşma istiyoruz.60 yıldır kendi devletimizi güçlendiriyoruz Dünya bizi tanımasa da. Artık 60 yıldan sonra federasyon görüşmelerinden sonra üniter bir yapıyı çağrıştıracak anlaşmayı istemiyoruz+++ Türkiye her zaman iyi niyetini ortaya koymuştur ve bunu da uluslararası teamüllere uygun olarak yapmıştır. 1974’ten sonra Doğu Akdeniz’de değişen konjonktür çerçevesinde, zenginliklerin paylaşımında, hava sahasının kontrolünde bizim de söz sahibi olmamız lazım. Rumlar Mavi Vatan’da ve hava sahası haklarında kayıplarımız olmasını istiyorlar, adanın yönetimi AB’ye geçsin ve tamamen Rum adası olsun istiyorlar. Türkiye’nin garantörlük statüsünü kaldırma niyeti de bundandır.”dedi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimiyle diyalogun devam etmesi gerektiğini de anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, bu yönde birçok kez Rum Lider Nikos Anastasiadese çağrıda bulunduğunu kaydetti.

Tatar şöyle devam etti:

“Diyalog olmalı, devam etmeli. Ancak bunlar resmi müzakereler değil. Resmi müzakere isteniyorsa uluslararası arenada eşitliğimizin kabul edilmesi lazım. Biz bu toplantılara resmi bir devlet olarak değil bir cemaat olarak kabul ediliyoruz. Eğer resmi müzakere olacaksa o masaya eşit statüde oturmamız gerekir.”

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20/02/2022 18:23