Tatar, Rum delegasyona Türk tarafının işbirliği önerilerini anlattı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre’de, Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Tatar, eski Rum lider Nikos Anastasiadis ve Rum heyet ile de bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Sekreteri ile görüşmesinin ardından Yunanistan Dışişleri Bakanı ve Rum heyeti ile görüşme fırsatı buldu.

BM Genel Sekreteri'nin Intercontinental Hotel'deki ikili görüşmelere katılmak üzere bir araya gelen heyetler, burada görüştü.

Bu fırsatı değerlendirerek görüşen heyetler, değerlendirmelerde bulunma fırsatı yakaladı. Görüşmeler, samimi bir ortamda yapıldı.