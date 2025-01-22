Tatar: Rum Lider 15 Ekim mutabakatı dışına çıktı. BM’ye mektup yazacağım

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
22/01/2025

Tatar: Rum Lider 15 Ekim mutabakatı dışına çıktı. BM’ye mektup yazacağım

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e bir mektup yazmayı düşündüğünü de kaydederek, 10 Şubat tarihinden önce BM Genel Sekreteri Yardımcısı Rosemary Anne DiCarlo adaya gelmeden önce mektubu yazacağını söyledi.

Kıbrıs TV’de konuşan Tatar, Hristodulidis’in Guterres ile gayriresmi yemekteki görüşmede yapılan anlaşmanın dışına çıktığını belirterek, “ Anlaştığımız çerçeveyle hiç alakası yok, bu yüzden mektup yazacağım” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Mart ayında yapılması planlanan gayriresmi geniş katılımlı zirvenin bir fırsat olduğunu aktararak, İngiltere’nin görüşmeye düşük düzeyde katılım sağlayacağını dile getirdi.

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS: ersin tatar
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.