Tatar: Rum Lider 15 Ekim mutabakatı dışına çıktı. BM’ye mektup yazacağım

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e bir mektup yazmayı düşündüğünü de kaydederek, 10 Şubat tarihinden önce BM Genel Sekreteri Yardımcısı Rosemary Anne DiCarlo adaya gelmeden önce mektubu yazacağını söyledi.

Kıbrıs TV’de konuşan Tatar, Hristodulidis’in Guterres ile gayriresmi yemekteki görüşmede yapılan anlaşmanın dışına çıktığını belirterek, “ Anlaştığımız çerçeveyle hiç alakası yok, bu yüzden mektup yazacağım” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Mart ayında yapılması planlanan gayriresmi geniş katılımlı zirvenin bir fırsat olduğunu aktararak, İngiltere’nin görüşmeye düşük düzeyde katılım sağlayacağını dile getirdi.