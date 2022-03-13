Tatar’dan Rum Yönetimi’ne tepki…

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Alman Formula 1 sürücüsü Sebastian Vettel’in üzerinde "Savaşa Hayır" sloganıyla, aralarında Türkiye ile KKTC bayraklarının da yer aldığı özel kaskının Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nce hazmedilemeyerek ve siyasi emellerine alet edilerek şikâyet edilmesine sert tepki gösterdi.

Antalya Diplomasi Forumu dolayısıyla Antalya’da bulunan Tatar, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirine konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Tüm insanlığın, Ukrayna’da yaşanan savaşı büyük bir üzüntüyle takip edip barış ve kardeşliğin ne denli önemli olduğunu savunduğu günlerden geçildiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu bağlamda, efsanevi Alman Formula 1 sürücüsü Sebastian Vettel’in, Ukrayna’yla dayanışmayı ifade etmek üzere özel tasarlattığı ve üzerinde "Savaşa Hayır" sloganıyla aralarında Türkiye ile KKTC bayraklarının da yer aldığı özel kaskıyla kamera karşısına geçmesi; tüm dünyaya verilen önemli mesaj olmuştur” dedi.

“MÜCADELE, ARTARAK DEVAM EDECEKTİR”

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin masum sivillerin öldüğü, insanlık dramlarının yaşandığı bir savaş ortamında bile KKTC bayrağına karşı hasmane tutumunu sürdürdüğüne işaret eden Tatar, “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Sebastian Vettel’in tüm dünya insanlığına saygı, kardeşlik ve barış mesajı verdiği bu insancıl tutumu hazmedemeyerek, evrensel bir dil olan sporu, siyasi emellerine alet etmiş ve şikâyette bulunmuşlardır. Spora siyaseti karıştıran, haksız ve insanlık dışı izolasyonların devamı için uğraşan bu çağ dışı zihniyetin ne spora ne de dünya insanlığının barış ve kardeşlik içerisinde yaşamasına olumlu bir katkısı olabilir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün özgürce, güvenlik içerisinde, onurlu bir şekilde yüzyıllardır bu topraklarda var olduğu gerçeğini, hiçbir siyasi manevranın değiştiremeyeceğini vurgulayarak, Kıbrıs Türkü’nün, kendi egemen devletinde, özgürlüğünün ve bağımsızlığının nişanesi KKTC bayrağı altında yaşamını her koşulda sürdüreceğini kaydetti.

Tatar açıklamasında, “Bilinmelidir ki, egemen eşit iki devletin iş birliğini öngören yeni siyasetimizi tüm dünyaya büyük bir kararlılıkla anlatarak, Kıbrıs Türkü’nün insan haklarına aykırı çağ dışı izolasyon ve engellere maruz bırakılmasına karşı vermekte olduğumuz mücadele, artarak devam edecektir” vurgusu yaptı.

Bu habere tepkiniz:



13/03/2022 12:38