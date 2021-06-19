Tatar: Rum-Yunan ikı̇lı̇sı̇ Neo-Enosı̇s ı̇dealı̇nden vazgeçmelı̇

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19/06/2021

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Tatar: Rum-Yunan ikı̇lı̇sı̇ Neo-Enosı̇s ı̇dealı̇nden vazgeçmelı̇

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ta yaşanan gerçekleri çarpıtmaya ve dünya kamuoyunu aldatmaya çalışan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis'i yanıtladı.Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ın ve bölgenin yararına olacak en gerçekçi çözüm yolunun egemen eşit iki devletin varlığına dayalı çözüm olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Tatar açıklamasında, "Kıbrıs konusuyla ilgili müzakerelerin başlamasına yönelik  girişimler  devam ederken, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis'in  saldırgan  ve provokatif açıklamalarını endişe  ile izlemekteyiz” dedi. 

“Sn. Anastasiadis, olumlu bir tutum izleyip, diyalog yollarını açık tutacağı yerde Türk tarafına yönelik  gerçek dışı suçlamalarda ve hakaret içerikli  açıklamalarda bulunup, olası bir müzakere sürecini   dinamitlemeye  çalışmaktadır” diyen Tatar, şöyle devam etti:

“Sn, Anastasiadis, bölgenin en büyük ve en güçlü ülkesi Türkiye  tarafından da  desteklenen ve uluslararası alanda da büyük yankı yaratan  egemen eşit iki devletin varlığına dayalı çözüm önerimizi 2neo- Osmanlı vizyonu' olarak nitelendirirken, Türkiye'nin Kıbrıs'ı  bir manda devletine dönüştürmek istediği yönünde de gerçek dışı açıklamalarda bulunmuştur. 

Bu suçlamalar ve gerçek dışı iddialar kabul edilemez. Kıbrıs'ta yaşanan gerçeklere baktığımızda  'neo-enosis' idealiyle, Rum-Yunan ikilisinin Kıbrıs'ı  Helenizmin mandası bir devlet yapmak olduğunu görmekteyiz. 1821, 1931 enosis isyanları ile 1963 Kanlı Noel saldırıları ve 15 Temmuz 1974 Rum-Yunan faşist darbesi bunun en açık ve inkar edilemez kanıtlarıdır. Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis'e tavsiyem, gerginlik yaratıcı açıklamalar  ile gerçek dışı  iddialardan vazgeçmesi  ve diyalog yolunu açık tutmasıdır. Bir kez daha belirtmek gerekir ki, Kıbrıs'ın ve bölgenin yararına olacak en gerçekçi çözüm yolu egemen eşit iki devletin varlığına dayalı çözümdür".

19/06/2021 12:23
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