Tatar sağduyuya davet etti, icraata odaklanma çağrısı yaptı

Başbakan Ersin Tatar, hükmet ortağı HP’nin genel başkanı Kudret Özersay’ın hükümetin kurulma aşamasında yaptığı “Hüseyin Özgürgün” çıkışının zamansız olduğunu söyledi.

UBP ve HP içerisine sağduyu ve yıkılan ekonomik düzeni yeniden inşa için birlikte çalışma çağrısı yaptı.

Tatar, Özersay’ın hangi soruya hangi ortamda cevap verdiğini bilmediğini de söyleyerek, “Zaten Hüseyin Özgürgün kendini savunuyor ve suçu olmadığını söylüyor. Devam eden bir hukuki süreç var. Bunu yeniden tartışmaya açmanın zamansız olduğunu düşünüyorum ve tekrardan herkese odaklanma çağrısı yapıyorum” dedi.