Tatar, Salman ve Kadıoğlu’nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TC Milli Savunma Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serdar Salman ve Hava Harp Enstütüsü Müdürü Hv. Plt. Tümgeneral Yaşar Kadıoğlu’nu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada; küresel taşların yerinden oynamasının ardından doğal kaynaklar, güvenlik meseleleri, deniz ve hava sahası konularının önem kazanmasıyla Doğu Akdeniz’de bir Türk Devleti olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin öneminin daha çok arttığını söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bölgede, barışın, huzurun, güvenliğin sigortası ve anahtarı olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’nin milli savunma sanayisindeki başarılarının KKTC’nin statüsünü de yükselttiğini vurguladı.

Kıbrıs’ta bir antlaşmaya varmak için Kıbrıs Rum tarafıyla olası bir ortaklık cumhuriyeti kurulmasının ardından Avrupa Birliği içinde garantörlüğün modasının geçtiği gerekçesiyle Türkiye’nin garantörlüğünün sona ereceğini ve Türk askerinin çekileceğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, bu durumun asla kabul edilemez olduğunu kaydetti.

KKTC’nin her konuda güçlenmesi ve Türkiye ile işbirliğinin artması için çalışmaların sürdüğünü anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Doğu Akdeniz’de doğal kaynaklar yanında balıkçılık, turizm ve denizcilik konularında da büyük potansiyel olduğunu aktardı.

Milli Savunma Üniversitesi’nde milli değerler, maneviyat ve bayrak sevgisiyle verilen derslerle gençlerin yetiştirilmesinin önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’den de eğitim alan gençlerin gelecekte Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetler’de görev alacağını ifade etti.

Kıbrıs Türkü’nün milli değerlerine bağlık kalarak adada var olduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, “350 yıldan fazla Osmanlı İmparatorluğu Kıbrıs’ı yönetti. İngiliz İdaresi ve sonrasında Rum-Yunan ikilisinin adayı Yunanistan’a bağlamak için yaptığı girişimlere karşı direndik. Büyük mücadeleler verdik ve garantör ülke Türkiye’nin 20 Temmuz 1974 yılında adaya askeri harekat yapmasıyla hem Kıbrıs Türkleri’nin bağımsızlığı ve özgürlüğü hem de Türkiye Cumhuriyeti’nin Doğu Akdeniz’deki güvenliği sağlandı” dedi.

TC Milli Savunma Üniversitesi Rektör Yardımcısı Pof. Dr. Serdar Salman da konuşmasında, Kıbrıs’ın Türkiye Cumhuriyeti için her zaman çok önemli olduğuna işaret ederek, Türkiye’deki askeri okullarda ve Milli Savunma Üniversitesi’nde çok sayıda Kıbrıs Türkü’nün eğitim gördüğüne dikkat çekti.

Kabulde Güven Yaratıcı Önlemler ve İki Taraflı Teknik Komiteler Koordinatörü Güneş Onar ve Cumhurbaşkanı Özel Danışmanı Gökhan Güler hazır bulundu.