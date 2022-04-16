Tatar: Sanat demek insana değer vermektir

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda düzenlenen ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırlanan eserlerden oluşan serginin açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre, sergi açılışındaki konuşmasında, Yakın Doğu Ailesi’nin her zaman sanatçıya değer veren bir kurum olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, farklı ülkelerdeki sanatçıları aynı çatı altında bir araya getirip birlikte ortaya çıkardığı eserlerle KKTC’nin de sanat alanında bir merkez olabileceğini bütün dünyaya gösterdiğini dile getirdi.

“Dünya ile iç içe olup sanatçıya değer veren bir ülkenin insanları olarak ne kadar övünsek azdır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi’nin kültüre, insanlığa, kardeşliğe, dayanışmaya önem vererek sanata yaptığı katkının çok önemli olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar sözlerini şöyle sürdürdü; “Sanat demek insana değer vermektir, özgürlüktür, özgüvendir, yaratıcılıktır, kardeşliktir, barıştır. Bütün dünyaya barış çağrısında bulunuyoruz. Sanatçılarımızın ruhu ve yaratıcılığı ile ortaya koyduğu eserler dünya insanına barış, istikrar ve dostluğu çağrıştırır. Çünkü bütün bu eserler barışın ve özgürlüğün bir ifadesidir. Bütün sanatçıların 15 Nisan Dünya Sanat Günü’nü kutluyorum.”

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16/04/2022 11:33