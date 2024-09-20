Tatar: “Sanatçılarımızı dünyaya tanıtmak görevimizdir”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Opera Günleri kapsamında, ilk Kıbrıslı Türk kadın besteci Kamran Aziz’e ithaf edilen konseri izledi.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre konser, Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı himayelerinde, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜRKSOY ve Türkiye Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün işbirliğinde Bellapais Manastırı’nda yer aldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konser öncesi yaptığı konuşmada, Türk dünyasından opera sanatçılarının sahne aldığı geleneksel etkinlikte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kıbrıs Türkü’nün müziği ve sanatının, muhteşem bir ambiyansla birleştirildiğini belirten Tatar, böyle bir ortamda Kıbrıslı Türk kadın besteci Kamran Aziz’in eserlerini dinlerken gururlandığını ifade etti.

Türk dünyasının bir parçası olarak Kıbrıs Türkü’nün kendi kültürünü yaşatmak için olağanüstü bir çaba gösterildiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, “Kendi insanlarımızın başarısını paylaşıyoruz. Kıbrıs Türkü, her zaman kendi değerleri ile gurur duydu. Sanatçılarımızı dünyaya tanıtmak görevimizdir” dedi.